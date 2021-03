Regional 04/03/2021 09:07 Repórter MT Menina de 13 anos tenta matar mãe a facadas após ter internet "cortada" Vítima disse à polícia que desligou aparelho porque a garota estava mandando >nudes> e marcando encontro com homens mais velhos Uma menina de 12 anos tentou matar a mãe a facadas, na terça-feira (2), após a mulher desligar o sinal da internet de sua residência, em Barra do Garças (509 km de Cuiabá). De acordo com a Polícia Civil, a mãe desligou a internet porque a garota estava mandando ‘nudes’ e marcando encontro com homens mais velhos. Após isso, a menina pegou uma faca na cozinha e tentou atingir a mulher. A mãe correu e se trancou em um quarto da residência, mas a menor perfurou a porta por várias vezes. A mulher acionou a Polícia Militar, que chegou ao local e encontrou a menina com a faca na mão. Em conversa com os policiais, a mulher relatou que pessoas estranhas aparecem em sua casa com frequência durante a madrugada para encontrar a menina. Diante da situação, as duas foram encaminhadas para a delegacia da cidade. O Conselho Tutelar foi acionado e vai acompanhar o caso de perto. A Polícia Civil investiga.

