Regional 05/03/2021 05:13 Ministério da Saúde repassa mais de R$ 9,5 milhões a 44 municípios de MT Valores são referentes a incentivos financeiros federais para combate à covid-19. O Ministério da Saúde fará pagamentos na ordem de R$ 9,5 milhões a 44 cidades de Mato Grosso que montaram Centros de Enfrentamentos à Covid-19 no ano de 2020. Na modalidade fundo a fundo, os repasses serão transferidos em parcela única aos municípios que foram credenciados e que implantaram os Centros. As três cidades que mais receberam repasses são: Várzea Grande, com R$ 600 mil; Rondonópolis, com R$ 540; e Cuiabá com R$ 420 mil. De acordo com a Portaria GM/MS nº 361 de 1º de março de 2021, os pagamentos são excepcionais e temporários. São consideradas aptas as cidades que fizeram atendimentos também em Centros Comunitários de Referência, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, e nos Centros de Atendimento específico no enfrentamento à covid-19. As secretarias municipais de saúde devem apresentar o registro de funcionamento dos Centros no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Trecho de um comunicado da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) afirma que é “indispensável o registro correspondente a competência financeira do período de janeiro a março de 2021, para evitar devolução do incentivo financeiro”. A prestação de contas será por meio do relatório anual de gestão. Confira abaixo a lista com os valores destinados a cada cidade: 1. Alta Floresta – R$ 360.000 2. Alto Araguaia - R$ 180.000 3. Alto da Boa Vista - R$ 180.000 4. Alto Garças - R$ 180.000 5. Araputanga - R$ 180.000 6. Barão de Melgaço - R$ 180.000 7. Barra do Garças - R$ 180.000 8. Campo Novo do Parecis - R$ 180.000 9. Campo Verde - R$ 180.000 10. Campos de Júlio - R$ 180.000 11. Canarana - R$ 180.000 12. Cláudia - R$ 180.000 13. Colíder - R$ 180.000 14. Cuiabá - R$ 420.000 15. Diamantino - R$ 360.000 16. Figueirópolis D’Oeste - R$ 180.000 17. Jaciara - R$ 180.000 18. Jangada - R$ 180.000 19. Juara - R$ 180.000 20. Lambari do´Oeste - R$ 180.000 21. Lucas do Rio Verde - R$ 180.000 22. Nobres - R$ 180.000 23. Nova Bandeirantes - R$ 180.000 24. Nova Brasilândia - R$ 180.000 25. Nova Olímpia - R$ 180.000 26. Nova Ubiratã - R$ 180.000 27. Novo Mundo - R$ 180.000 28. Paranaíta - R$ 180.000 29. Peixoto de Azevedo - R$ 180.000 30. Pontes e Lacerda - R$ 180.000 31. Porto Alegre do Norte - R$ 180.000 32. Primavera do Leste - R$ 360.000 33. Querência - R$ 180.000 34. Rondonópolis - R$ 540.000 35. Rosário Oeste - R$ 180.000 36. Santa Carmem - R$ 180.000 37. Santo Antônio do Leste - R$ 180.000 38. São Félix do Araguaia - R$ 180.000 39. São José do Rio Claro - R$ 180.000 40. São José do Xingu - R$ 180.000 41. Sorriso - R$ 240.000 42. Torixoréu - R$ 180.000 43. Várzea Grande - R$ 600.000 44. Vila Rica - R$ 180.000

