Regional 05/03/2021 14:09 Maricelle Lima Vieira | PMMT Trator de esteira é apreendido durante desmatamento em Juína Os policiais seguiam para participar da Operação Arco Norte promovido pela Força Nacional de Segurança Pública e perceberam sinais de trator de esteira em uma área de vegetação nativa - Foto por: PMMT Equipes do Batalhão de Proteção Ambiental apreenderam na quinta-feira (04.03), um trator de esteira, na Comunidade de Terra Roxa, em Juína (a 735 km de Cuiabá). Os policiais seguiam para participar da Operação Arco Norte, promovido pela Força Nacional de Segurança Pública, e perceberam sinais de trator de esteira em uma área de vegetação nativa. Devido à situação, os policiais prosseguiram no caminho e encontraram o maquinário em pleno funcionamento. Questionado, o conduto alegou que a área pertence a um comerciante da região. No estabelecimento indicado, a equipe foi recebida pela esposa do denunciado que apresentou o certificado de compra da propriedade e alegou não ter a autorização para desmate. Diante da situação, o maquinário foi apreendido e foram emitidos termos de apreensão, embargo e depósito, além do auto de infração.

