Regional 07/03/2021 17:15 Allan Pereira/RDNews Sem vagas de UTI, MT solicita ajuda aos estados, mas ainda não recebe resposta Michel Alvim - Secom-MT Com o colapso da rede de saúde SUS em Mato Grosso, o secretário de Estado de Saúde (SES), Gilberto Figueiredo, pediu ajuda dos demais estados para uma possível transferência de pacientes com a Covid-19 (a doença causada pelo coronavírus). Segundo nota de esclarecimento da pasta, "até o momento, não houve confirmação por parte dos estados". O pedido do Governo vem em meio ao colapso da maioria da rede hospitalares de outros estado do país. Amapá, Tocantins, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás também estão sem vagas ou também aproximando do seu próprio colapso, de acordo com informações da Coluna Painel do jornal Folha de S. Paulo. A nota pontua que, atualmente, Mato Grosso tem 59 pacientes com Covid-19 na fila de espera para uma UTI e lembra que já ajudou outros estados enquanto eles passavam por seus próprios colapsos. "É importante frisar que, considerando a universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS), o estado de Mato Grosso prestou assistência aos pacientes de Rondônia em janeiro deste ano e cedeu UTIs para o tratamento de pessoas que esperavam por uma vaga", conclui nota. A capacidade da rede de saúde mato-grossense de atender novos pacientes com Covid-19 está no limite. O boletim de ontem (06) aponta uma taxa de ocupação de 99,58% nas UTIs.

