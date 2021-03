Regional 07/03/2021 18:04 G1MT Deputado internado com Covid-19 tem dificuldades respiratórias e é intubado em hospital em MT O parlamentar está internado desde quinta-feira (4) e precisou ser intubado neste domingo (7). Silvio Fávero (PSL) — Foto: Ronaldo Mazza/ ALMT O deputado estadual Silvio Fávero, do PSL, que está internado desde quinta-feira (4) no Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde, no norte do estado, para tratamento da Covid-19, precisou ser intubado neste domingo (7), em Cuiabá. A decisão foi tomada pela família, juntamente com equipe médica para dar mais estabilidade no quadro clínico do parlamentar, que estava na UTI de um hospital particular da capital com dificuldades respiratórias. O sistema respiratório do parlamentar está comprometido por causa da doença, que já matou quase 6 mil pessoas em Mato Grosso até esse sábado (6). Fávero é autor de um projeto que tramita na Assembleia Legislativa contra a obrigatoriedade da vacina contra a Covid. Segundo ele, o cidadão tem o direito de escolher se vai vacinar ou não. Já sobre os menores de idades, o projeto diz que os pais ou responsáveis poderão escolher pela vacinação ou não das crianças e adolescentes menores de 14 anos. “[O projeto] visa evitar que a vacinação seja compulsória, eis que, atualmente, subsiste insegurança quanto à eficácia e eventuais efeitos colaterais das vacinas, onde apresentam um risco que, sem dúvida alguma, é irreparável, já que os efeitos a curto, médio e longo prazo da vacina são desconhecidos”, justifica. Casos de Covid-19 Mato Grosso já registrou 260,7 mil casos de Covid-19 e 5.993 mortes pela doença até esse sábado (6), segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 479 internações em UTIs públicas e 397 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 99,58% para UTIs adulto e em 47% para enfermarias adulto. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (56.151), Rondonópolis (20.404), Várzea Grande (16.403), Sinop (13.260), Sorriso (10.539), Tangará da Serra (10.185), Lucas do Rio Verde (9.512), Primavera do Leste (7.753), Cáceres (5.751) e Nova Mutum (5.164).

Voltar + Regional