Regional 08/03/2021 06:02 Khayo Ribeiro I Gazeta Digital Médicos avaliam reduzir sedativos de Barranco; segue intubado Intubado na cidade de São Paulo, o deputado estadual Valdir Barranco (PT) poderá ter a carga de sedativos reduzida pela equipe médica. Em comunicado oficial divulgado neste domingo (07), a assessoria do parlamentar destacou resposta positiva do petista ao tratamento contra a covid-19. Conforme divulgado pela reportagem, Barranco foi infectado pelo vírus e foi internado em unidade médica de Cuiabá. Posteriormente, com agravamento no quadro clínico, foi transferido para São Paulo, onde segue intubado. A situação clínica do deputado tem evoluído positivamente ao longo dos dias, mas de forma gradativa. Assim, os médicos avaliam a possibilidade de reduzir a carga de sedativos utilizada no parlamentar. "É um procedimento cuja duração depende da resposta individualizada do parlamentar", aponta trecho do comunicado. "A corrente de fé e boas energias, assim como a exímia dedicação dos profissionais de saúde aumentam nossa confiança à cada dia", acrescenta. Além de Barranco, o deputado estadual Silvio Fávero (PSL) também está internado tratando infecção pelo vírus. O parlamentar foi internado na quinta-feira (04), mas piora na saúde fez com que a família optasse pela intubação.

