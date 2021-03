Regional 08/03/2021 06:52 Juara: Mulher tem fratura exposta na perna e fere maxilar em acidente entre duas motos. Um grave acidente entre duas motos ocorrido na noite de sábado, dia 06 de fevereiro, deixou uma mulher com a perna esquerda fraturada, o maxilar inferior machucado e dois homens, que pilotavam os veículos tiveram que ser socorridos e levados para o hospital municipal, mas foram liberados horas depois. De acordo com o registro das câmeras do Show de Notícias, a moto Honda Biz, placa QBA 2322, pilotada por Thiago Gimenez Ciriaco, vinha pela Rua Orival Alves dos Santos, que é preferencial, sentido Praça dos Colonizadores Bairro da Creche, trazendo na garupa a esposa Bruna Carolina Macanhã, foi atingido pela moto Honda CG placa NTX 7512, pilotada por um menor de idade, adolescente de 16 anos. Segundo registro das câmeras, aparentemente, as motos estavam em velocidade superior ao permitido nas duas vias, que é de 40Km/h, mas a moto CG, pilotada pelo menor de idade, avançou na preferencial, a tingindo o outro veículo. Importante ressaltar, que a Rua Boa Vista tem placa PARE no sentido José Dias, Rua Espirito Santo, porém, no sentido contrário, por onde descia o menor, não há sinalização. O piloto da moto CG, segundo informações de familiares, estava trabalhando como entregador de uma empresa, o casal se dirigia para a casa de parentes, ambos foram levados para o Hospital Municipal, a esposa do piloto Thiago continua internado, mas não seu estado não é tão grave, sua esposa Bruna sofreu fratura exposta na perna direita, foi operada, mas terá de ser levada para Cuiabá, devido a uma fratura de maxilar, para ser atendia pelo bucomaxilo. Já o menor, que pilotava a moto CG foi liberado logo em seguida, mas, segundo familiares, amanheceu com fortes dores de cabeça. Um detalhe, a moto não pertence ao menor e, segundo informações, ele trabalhava como entregador para um senhor conhecido como Tatú, proprietário de uma Borracharia. A Polícia Militar esteve no local do acidente, fez o isolamento da área, devido a grande aglomeração de curiosos, que sempre aparecem nesse momento, causando tumultuo e aglomeração.

