Regional 09/03/2021 08:02 Bárbara Sá/RD News Após crescimento de casos da Covid-19, Azul suspende voos para cidade de MT Foto: Reprodução Os voos da companhia Azul Linhas Aéreas serão suspensos a partir desta quarta (10) para Sorriso ( a 420 km de Cuiabá), por conta do aumento dos casos de Covid-19 e da crise gerada pela pandemia da doença. A previsão é que a suspensão dure dois meses, retornando os voos em 10 de maio – considerando possível melhora da pandemia. Em nota, a Azul disse que clientes prejudicados serão reembolsados. Com a suspensão, o aeroporto ficará sem nenhum voo comercial. Em março do ano passado, a empresa já tinha suspendido temporariamente os voos de Cuiabá a Sorriso e Sorriso a Cuiabá devido à pandemia causada pelo Covid-19. Na época, o comunicado foi que voos estariam suspensos de 23 de março a 30 de junho, período em que a empresa acreditava que a pandemia já teria sido superada no país. As paralisações da operação do ano passado fizeram com que Sorriso registrasse queda de 56,55% no número de embarques e desembarques em 2020, comparando com 2019. No último ano foram 12.419 passageiros, ante 28.584 em 2019.

