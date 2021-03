Regional 09/03/2021 10:16 Yuri Ramires I Gazeta Digital Homem conhece mulher, troca 'nudes' e sofre extorsão de R$ 10 mil em Cuiabá Foto: Luiz Leite Homem de 27 anos está sendo vítima de extorsão em Cuiabá, após ele trocar 'nudes' com uma suposta mulher que conheceu em rede social. Após o ato, recebeu ligação de um homem afirmando ser da polícia pedindo R$ 10 mil para não denunciá-lo por pedofilia, já que a moça seria menor.

Reportagem do já relatou inúmeros casos parecidos e a forma de atuação dos criminosos é a mesma. Dessa vez, a vítima contou que conversou com a mulher durante o sábado e domingo. O papo 'esquentou' e eles trocaram fotos íntimas. Já na segunda-feira (8), recebeu mensagem de um número com DDD 51, da região de Porto Alegre (RS), onde o homem dizia ser investigador de polícia e que ele foi denunciado pelos pais da menina, que encontraram as fotos trocadas entre eles.

A menina seria menor e por isso, ele responderia por pedofilia. Para que não fosse denunciado, o suposto policial pedia uma quantia de R$ 10 mil. Diante dos fatos, rapaz procurou a Polícia Civil de Cuiabá para denunciar o caso.

Dicas de como agir

Delegado Ruy Guilherme Peral, que está titular da Gerência de Combate a Crimes de Alta Tecnologia (Gecat), da Polícia Civil, explicou à reportagem que assim que a vítima perceber que caiu em um golpe, é preciso ter calma e não depositar nenhum valor.

Além disso, ele garante que é importante não bloquear e excluir os contatos dos golpistas e salvar todo o material que possa ser usado como provas – conversas. Outra dica do delegado é para que a vítima colha o maior número de informações possíveis dos golpistas. “Não há nenhuma garantia de que a pessoa vá espalhar as fotos, fazer denúncias, então, a vítima tem que manter a calma e coletar as informações. Copiar as páginas, conversas e buscar a polícia”.

