Regional 10/03/2021 07:05 Diario de Cuiabá MT - Bares e restaurantes preveem prejuízos de até R$ 154 milhões As 58 Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) em Mato Grosso, por meio de seus mais de 20 mil associados, elaboraram um documento solicitando ao governador Mauro Mendes (DEM) a flexibilização imediata do Decreto Estadual N. 836. Esse decreto, de 1º de março de 2021, impõe medidas restritivas como meio de conter a disseminação da Covid-19 em Mato Grosso. O documento foi protocolado na Casa Civil do Palácio Paiaguás, na sexta-feira (5). Vai ser analisado pelo secretário Mauro Carvalho. No documento, as entidades alertam que, durante os 15 dias de duração do decreto, “estimam-se prejuízo para as atividades econômicas próximo a R$ 360 milhões”. Só nas atividades de bares e restaurantes, o prejuízo estimado é de R$ 154 milhões.

