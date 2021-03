Regional 10/03/2021 16:41 TÉO GOMES - DIARIO DE CUIABA Corpo é encontrado com pênis cortado dentro da boca em MT Homem de 58 anos teria mantido relações sexuais com a mulher do assassino, em Rondonópolis O corpo de José Otaviano Ferreira Filho, 58 anos, foi encontrado em uma propriedade rural, em Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá). O homem foi morto com golpes de machado na cabeça e facadas pelo corpo. O assassino ainda cortou o pênis da vítima e colocou na boca dela. José teria mantido relações sexuais com a mulher do assassino. O crime aconteceu em uma propriedade rural às margens da MT-270. O cadáver foi localizado por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (10). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), constatou a morte de José. Agentes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizaram a perícia preliminar e o corpo foi liberado pela Polícia Civil para o IML. O assassino fugiu do local. A esposa dele Contou também que foi obrigadA a colocar o pênis da vítima na boca. A Polícia Militar está realizando buscas pela região.

Voltar + Regional