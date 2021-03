Regional 10/03/2021 19:03 MidiaNews Homem é preso após agredir e obrigar esposa a viajar com ele A vítima se escondeu no banheiro de um posto para pedir ajuda; o suspeito confessou o crime PRF - MT Um homem de 29 anos foi preso nesta terça-feira (9) após espancar a esposa e tentar obrigá-la a ir para outro Estado com ele. O caso ocorreu em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os patrulheiros foram acionados em um posto de combustível na BR-163, onde, segundo testemunhas, havia uma mulher sendo ameaçada pelo marido. Chegando no local, as testemunhas relataram que a vítima estava escondida no banheiro do posto enquanto o suspeito aguardava do lado de fora. Primeiramente os policiais abordaram a vítima, de 20 anos, que relatou ter sido agredida pelo marido na última segunda-feira (8). Segundo a PRF, a mulher apresentava diversas lesões no rosto, pescoço e braços. Além disso, a vítima contou que estava sendo obrigada a acompanhá-lo em uma viagem até a cidade de Campo Grande (MS). Ela aproveitou a parada no posto de combustível para fugir do marido, se esconder e pedir ajuda às clientes e funcionários. Os policiais, então, abordaram o suspeito e questionaram sobre as acusações. Durante a conversa com a PRF o homem confessou que havia agredido a esposa durante uma discussão. Foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido junto com a vítima até a Delegacia da Polícia Civil de Rondonópolis. O caso segue sendo investigado.

