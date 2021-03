Prorrogado período de inscrições para seletivo de conciliador em Nova Monte Verde

O juiz Dante Rodrigo Aranha da Silva, diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde (945km a norte de Cuiabá), determinou a prorrogação das inscrições do Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores até o dia 12 de março, sendo recebidas de forma gratuita e exclusiva por meio do Setor de Protocolo do Fórum, no endereço Rua Rondonópolis, n. 40, Centro, das 13h às 19h, mediante preenchimento do formulário constante do Anexo I, disponibilizado no site do Tribunal (www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento). Confira AQUI.

Também foi prorrogado para o dia 24 de março a disponibilização, no átrio do Fórum e no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br/servicos/credenciamento, da lista com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que ali não constarem.

Fica mantido o dia 25 de abril, das 8h às 12h (horário de Mato Grosso), como data provável para a aplicação da prova objetiva, nas dependências da Escola Municipal Roberto José Ferreira, localizada na Avenida Manoel Rodrigues de Souza, Centro, Nova Monte Verde.

Confira AQUI a íntegra do Edital n. 3/2021.