Regional 11/03/2021 07:04 G1MT Duas pessoas morrem carbonizadas em queda de avião em MT; outras 2 estão em estado grave Aeronave iria decolar com destino a Goiânia e caiu a aproximadamente 500m da pista. Testemunhas relataram que o motor da aeronave parou na decolagem. Foto: Polícia Militar de Mato Grosso Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta quarta-feira (10) em Araguaiana, a 574 km de Cuiabá e um casal morreu carbonizado. Um outro casal, que também estava na aeronave, foi encaminhado em estado grave para um hospital. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram ao local, mas ainda não há informações sobre a causa do acidente. Segundo informado, a aeronave iria decolar com destino a Goiânia e caiu a aproximadamente 500 metros da pista. Testemunhas relataram que o motor da aeronave parou na decolagem. Uma jovem, de 20 anos, é uma das pessoas sobreviventes. Ela foi socorrida com suspeita de fratura na região pélvica. Outro rapaz, que não teve a identidade divulgada, tinha fraturas em diversas partes do corpo e queimaduras de 2º grau na cabeça. Ele também perdeu parte dos dentes. As duas vítimas foram encaminhadas para Nova Xavantina. Equipes da Polícia Judiciária Civil, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Serviço de Busca e Salvamento da Força Aérea Brasileira também foram até o local. O acidente foi registrado próximo a Fazenda Nova Esperança, a aproximadamente 10 km do distrito de Indianópolis.

