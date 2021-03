Regional 11/03/2021 11:41 Midia News Operação Dispersão: “Vamos pra cima com fechamento, prisão e multa, se for preciso” Alexandre Bustamante lança nova fase da Operação Dispersão para fazer valer decreto do Estado O secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp) Alexandre Bustamante afirmou nesta quinta-feira (11) que as polícias Civil e Militar vão atuar de forma mais incisiva nesta semana para fazer valer o decreto do Governo do Estado. Na semana passada, o governador Mauro Mendes (DEM) restringiu o horário das atividades econômicas e determinou toque de recolher às 21h em todo o Estado, além de outras medidas. “Iremos para cima com fechamento de estabelecimentos comerciais, prisões e multas se assim for preciso para fazer valer o decreto. É tolerância zero com o descumprimento das medidas de segurança”, afirmou Bustamante. Até então, as forças de segurança atuaram principalmente de forma orientativa, com formação de blitz após o toque de recolher para abordagem daqueles que ainda circulavam fora do horário permitido. “Na primeira semana a atuação das forças de segurança se deu de forma mais branda, para que a população que ainda não estivesse informada se adequasse às novas exigências”, disse o secretário. O endurecimento da atuação da polícia terá início na noite desta quinta-feira (11), quando será lançada mais uma fase da Operação Dispersão, que ocorrerá simultaneamente em Cuiabá e Várzea Grande. Conforme o secretário, dessa vez, será empregado um maior efetivo, já que o objetivo será coibir a circulação de pessoas e abertura do comércio nos horários proibitivos. Multas No início deste mês, foi sancionada pelo governador a lei que determina multa para as pessoas e empresas que desrespeitarem as novas medidas restritivas contra o avanço da Covid-19. Conforme o texto, as pessoas físicas que descumprirem as normas serão multadas em R$ 500. A multa será de R$ 10 mil para empresas que cometerem as infrações. Além da multa, os infratores também poderão ser investigados pelos crimes de infração de medida sanitária preventiva e desobediência, previstos no Código Penal. A mensagem diz que serão multadas as pessoas que não usarem máscara em espaços abertos ao público ou de uso coletivo; as empresas que deixarem de realizar o controle do uso de máscaras faciais de todas as pessoas presentes no estabelecimento, sejam elas funcionários ou clientes; e as pessoas físicas ou jurídicas que participarem e/ou promover atividades, reuniões ou eventos que geram aglomeração de pessoas. Quem descumprir o toque de recolher, conforme o novo decreto do Governo Estadual, também estará sujeito à sanção.

Voltar + Regional