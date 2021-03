Regional 11/03/2021 20:03 Assessoria | Polícia Civil-MT Polícia Civil apreende dois caminhões carregados com madeira ilegal em Nova Ubiratã Dois caminhões carregados com toras de madeiras foram apreendidos pela Polícia Civil, na noite de quarta-feira (10.03), no município de Nova Ubiratã (502 km ao norte de Cuiabá) durante a operação “Tolerância zero” deflagrada para combater o desmatamento ilegal na região. Os dois motoristas, de 30 e 46 anos, foram autuados em flagrante por crimes contra o meio ambiente de vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença. Os veículos estavam em uma estrada na zona rural de Nova Ubiratã, um deles com cerca de 15 m³ de madeiras do tipo tora, e o outro com aproximadamente 10 m³ de madeiras da mesma matéria-prima, quando foram abordados pelos policiais civis. Questionados sobre a proveniência das madeiras, os motoristas dos caminhões alegaram que eram de uma propriedade e que seriam descarregadas em uma madeireira. Ao serem perguntados sobre a documentação exigida da carga, eles disseram que não possuir. Diante dos fatos, os veículos foram apreendidos junto aos carregamentos de madeira, e os dois motoristas foram encaminhados até a Delegacia de Polícia de Nova Ubiratã, onde foram interrogados e atuados em flagrante por crime contra o meio ambiente.

Voltar + Regional