MT - Em protesto, motoristas abastecem R$ 1

Motoristas e entregadores de aplicativo tomaram as ruas de Cuiabá na tarde desta quinta-feira (11) em protesto contra o aumento no valor dos combustíveis. A carreata teve início na Orla do Porto e segue sentido avenida do CPA.

O motorista Rodrigo Carvalho Avilhalas apontou que os participantes adotaram como estratégia de manifestação o abastecimento de R$ 1 em postos de combustível da cidade, para gerar custo na emissão de notas fiscais.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram centenas de envolvidos que, em carros e motocicletas, buzinam pelas principais avenidas da Capital como forma de chamar atenção para a demanda da categoria.

À reportagem, Rodrigo apontou que os motoristas seguirão até o Palácio Paiaguás para pressionar as autoridades com a finalidade de que o setor público possa frear de alguma forma os sucessivos reajustes no valor dos combustíveis.

Nesta semana, a Petrobrás anunciou o 6º reajuste do ano no preço dos combustíveis. Na terça-feira (09), a empresa apontou que o aumento da gasolina será de 8,8%, enquanto do diesel será de 5,5%.