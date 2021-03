Regional 12/03/2021 06:57 Nortão Online Cavalos soltos em rodovia causam acidente em Nova Canaã do Norte Foto: Reprodução Vários cavalos soltos na rodovia, provocaram um acidente e vários transtornos aos motoristas no trevo de Nova Canaã do Norte, na noite desta quinta-feira (11). Um veículo acabou batendo de frente em um dos animais, que ficou agonizando na pista. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor. Informações não confirmadas são de que um motoclista também colidiu em um cavalo e foi parar no hospital. Não há informações ainda sobre o proprietário dos animais.

