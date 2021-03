Regional 12/03/2021 17:23 Olhar Direto MT - Preso confessa assassinato de homem que foi encontrado morto com o próprio pênis na boca Foi preso, nesta sexta-feira (12), o suspeito de assassinar José Otaviano Ferreira Filho, de 58 anos, que foi encontrado morto na última quarta-feira (9), com o próprio pênis cortado dentro da boca e um golpe de machado no crânio, no município de Rondonópolis (216 km de Cuiabá). José Olímpio de Santana, de 58 anos, natural do município de Jaciara, teve o mandado de prisão preventiva decretado nesta sexta-feira (12) pela 1ª Vara Criminal de Rondonópolis. De acordo com informações da Polícia Civil, o mandado de prisão foi cumprido pela 2ª Delegacia de Polícia da cidade. À polícia, José confessou o crime e disse ter matado a vítima em uma propriedade rural localizada nas margens da rodovia MT-270.



Aos policiais, José admitiu ainda ter torturado antes de cometer o assasinato. A morte a golpes de machado, segundo o que foi narrado, aconteceu após a amputação do pênis, que foi introduzido na boca da vítima. O caso



José Otaviano Ferreira Filho, de 58 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (1), em uma propriedade rural localizada nas margens da rodovia MT-270, no município de Rondonópolis (216 km de Cuiabá). A vítima teve o pênis cortado e colocado dentro da própria boca e tinha o sinal de um golpe de machado no crânio.



De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo do homem foi encontrado por vizinhos que acionaram a Polícia Militar (PM). Informações preliminares ainda não confirmadas pela Polícia, apontam que o homem teria tido relações sexuais com uma mulher casada e, por isso, um dos suspeitos pode ser o marido dela.



Diante da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil (PC) compareceram no local da ocorrência.

Voltar + Regional