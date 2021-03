Regional 13/03/2021 07:28 Raquel Teixeira/Polícia Civil-MT Polícia Civil prende suspeito pela morte de comerciante em Sorriso A Polícia Civil de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá) prendeu nesta sexta-feira (12.03) o suspeito de um homicídio ocorrido em setembro do ano passado na cidade. O rapaz de 22 anos teve o mandado de prisão temporária decretado pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso. A investigação conduzida pela equipe do Núcleo de Homicídios da Delegacia de Sorriso apurou diversas informações para esclarecimento do crime, sendo representada pela prisão do suspeito a fim de esclarecer pontos necessários ao inquérito. A vítima, Alfredo Dias de Castro Neto, 48 anos, foi encontrada morta, em uma residência no bairro Jardim Amazônia, na tarde do dia 02 de setembro do ano passado. O corpo apresentava lesões no pescoço, provocadas por objeto cortante, e estava em uma cama, sem roupas. Alfredo era comerciante e o local não apresentava nenhum sinal de arrombamento ou desordem. Perícia realizada no corpo constatou material genético, que passará por confronto de DNA com material coletado no suspeito. O delegado José Getúlio Daniel explica que a partir da prisão e depoimento do suspeito, a Polícia Civil espera obter informações necessárias para esclarecer a motivação do homicídio qualificado. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à unidade prisional de Sorriso.

