Regional 13/03/2021 07:29 Khayo Ribeiro I Gazeta Digital Veja vídeo - Prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro é flagrado bebendo em bar O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), foi flagrado bebendo em um bar, sem utilizar máscara e cercado de pessoas na noite desta sexta-feira (12). A aglomeração foi flagrada por um motorista que passava pelo local no momento. Em comunicado oficial, o gestor pediu desculpas à população. Vídeo que registra o momento ganhou as redes sociais e, em poucos minutos, viralizou em grupos de aplicativos de mensagens. A cena foi gravada em meio ao pior momento da pandemia da covid-19 na Capital, que enfrenta falta de leitos para pacientes infectados e alto número diário de mortes e contágios pelo vírus. Confira a nota completa da Prefeitura a seguir: “O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, informa que na noite de hoje (12), às 18h, antes do horário imposto pelo toque de recolher, que se inicia as 19h, inaugurou apenas em ato simbólico, obra de mobilidade urbana na região da avenida das Torres. Na sequência, atendeu a um chamado de comerciantes e, ao conversar com sua equipe, fez a ingestão de duas cervejas em frente a uma distribuidora da região. Ao perceber que o número de pessoas cresceu e, para evitar maior aglomeração, deixou o local. O prefeito pede desculpas para população.”

