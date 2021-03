Regional 13/03/2021 10:05 BR-163: acidente envolve três veículos de carga em Lucas, houve vazamento de combustível e pista está interditada Foto: Reprodução O tráfego de veículos está totalmente interditado no km 650 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, onde ocorreu uma colisão envolvendo três veículos de carga. A Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas às 7h09 para o atendimento da ocorrência. A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local e constatou que não há feridos. As informações iniciais apontam que a colisão foi do tipo traseira e envolveu um veículo tanque carregado com combustível. Como há vazamento, a pista foi totalmente bloqueada e os órgãos competentes para este tipo de ocorrência acionados. OCORRÊNCIA EM ANDAMENTO

