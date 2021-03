Regional 13/03/2021 10:50 Pai da ex-prefeita de Nova Monte Verde morre aos 71 anos devido a complicações da covd-19 Na noite de ontem (12) faleceu no estado do Paraná, Jorge Sueck, pai da ex-prefeita de Nova Monte Verde. Na noite de ontem (12) faleceu no estado do Paraná, Jorge Sueck, pai da ex-prefeita de Nova Monte Verde.

Aos 71 anos, Sueck lutou bravamente por aproximadamente 20 dias, após passar por tratamento contra a covid-19 e veio a óbito, por parada respiratória no Hospital Regional do Centro Oeste, em Guarapuava.

Pioneiro da cidade de Barrazópolis, inúmeras mensagens nas redes sociais relatam a tristeza da perda do ex-vereador e amigo. O sepultamento acontece neste sábado.

A ex-prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes e ao empresário de Nova Monte Verde, Orlando Sueck, assim como a todos familiares e amigos, as mais sinceras condolências da família Nativa News.

