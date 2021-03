Regional 13/03/2021 16:09 Folha Max TERRA NOVA DO NORTE: Criminosos trocam tiros com PMs e abandonam caminhonete roubada Diante da ação rápida da Polícia Militar, o bandidos bateram em retirada se escondendo numa região de mata Uma caminhonete Toyota Hilux prata foi roubada na madrugada deste sábado (13), em Terra Nova do Norte (640 km de Cuiabá). De acordo com informações, os criminosos fugiam sentido Peixoto de Azevedo quando avistaram uma viatura da Polícia Militar e decidiram voltar. Houve perseguição e troca de tiros entre os policiais militares e os criminosos. Em determinado momento, os assaltantes abandonaram o veículo e fugiram para uma região de mata. Não há informações se os bandidos foram alvejados. A caminhonete foi removida do local e será devolvida ao proprietário. Os assaltantes continuam sendo procurados pela Polícia. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Regional