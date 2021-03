Regional 15/03/2021 19:11 Allan Pereira/RDNews Aripunã: Homem é morto com tiro na cabeça após briga por poda de árvores e entulhos Um homem, identificado como Luis Tavares dos Santos, de 44 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça durante uma briga por podas de árvores, na tarde de ontem (14), no distrito de Conselvan, em Aripunã (a 1.002 km de Cuiabá). Segundo a Polícia Militar, a ex-esposa da vítima contou que a vítima e o suspeito começaram a discutir por conta de alguns entulhos e restos de árvores cortadas. Os entulhos estavam caindo no quintal dos fundos de um homem identificado apenas pela letra D na ocorrência. Ele começou a discutir com um homem que fazia a limpeza do terreno e entraram em luta corporal. Nesse momento, Luis veio correndo com um pedaço de madeira em suas mãos e desferiu um golpe na cabeça de D, que também se apossou de outro pedaço de madeira. O suspeito apareceu armado e disparou primeiro para cima. Em seguida, deu outro disparo na cabeça de Luis e fugiu em seguida. A Polícia Militar foi acionada e chamou o Samu, que constatou a morte da vítima. Foram feitos rondas no local para procurá-lo, mas não foi localizado. A Polícia Civil de Aripuanã investiga o homicídio.

