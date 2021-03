Regional 15/03/2021 19:39 Reporter MT Sinop: Filha joga mãe contra o chão após discussão no grupo de WhatsApp A vítima procurou a delegacia em Sinop nesse domingo (14) e denunciou o caso. Foto: Ilustrativa Uma mulher de 51 anos, nome não divulgado, denunciou ter sido agredida fisicamente pela própria filha, 29, após repreender a jovem por ‘pegar’ objetos das irmãs sem autorização. O caso foi registrado nesse domingo (14) na Delegacia de Polícia Civil de Sinop (500 km da Capital). De acordo com o depoimento da vítima, a discussão começou no grupo do WhatsApp da família, onde o caso foi exposto e começaram a discutir. A vítima foi tirar satisfação da filha, quando foi ‘segurada’ com violência, jogada contra o chão e acusada de ‘louca’. Os investigadores devem intimar a jovem para prestar depoimento e dar sua versão dos fatos. O caso segue em investigação. Outro caso Um homem de 30 anos, nome não divulgado, foi espancado por populares e preso pela Polícia Militar (PM) na noite desse domingo (14), após esfaquear a própria irmã, 39, durante uma discussão em casa, no bairro Jardim Presidente 1, em Cuiabá. A vítima foi socorrida por vizinhos e encaminhada à Policlínica do Coxipó, onde deu entrada com uma perfuração no ombro. A paciente recebeu cuidados médicos e foi liberada em seguida. De acordo com a ocorrência, os irmãos começaram a discutir, ele se armou com uma faca e partiu para cima da mulher, momento em que esfaqueou o ombro dela. Testemunhas se revoltaram e espancaram o agressor. Veja reportagem completa aqui.

