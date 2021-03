Regional 16/03/2021 06:15 Arão Leite/J. Cidade NOVA BANDEIRANTES: Embriaguez ao volante termina com três encaminhados à Delegacia Dirigir sob influência de álcool, desobediência, resistência, desacato e corrupção ativa. Tudo isso em apenas uma ocorrência registrada na noite de sábado na cidade de Nova Bandeirantes onde um casal e um amigo foram encaminhados à Delegacia de Polícia após a caminhonete em que estavam, bater e destruir parcialmente o muro de uma igreja.

A PM foi acionada, recebendo informações de que a caminhonete estava transitando sem controle pela cidade e que já havia batido no muro da paróquia. A ocorrência foi atendida pela equipe com os soldados Souza Rocha e Cassiano. Os militares em pouco tempo avistaram a D-20 e ao tentar abordagem foram surpreendidos com veículo em sua direção e aconteceu um choque frontal lateral esquerdo, provocando danos na viatura da PM e na caminhonete.

De acordo com os militares, o motorista desceu já se mostrando em visível estado de embriaguez e agressivo. “Foi necessário uso de força para imobilização”, registraram os policiais que logo algemaram o condutor e levaram os três ocupantes do veículo para a confecção do Boletim de Ocorrência.

Mas durante a elaboração do B.O. segundo a PM, o amigo do casal da caminhonete acabou oferecendo dinheiro para que a queixa não fosse prestada. No documento consta que o valor foi de mil reais, mas o homem por conta da tentativa de corrupção ativa recebeu voz de prisão. Levados à Delegacia os três ficaram à disposição da autoridade policial.

