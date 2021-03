Regional 16/03/2021 06:40 Folha Max Deputado estimula "gatos" elétricos em MT; Energisa aponta crime Faissal alega que empresa maquia dados para aumentar contas O deputado estadual Faissal Calil (PV) postou dois vídeos no Instagram incentivando a população a fazer gato de energia. Ele diz que a concessionária de energia está fraudando os balanços para justificar o aumento nas contas de luz. A concessionária de energia do estado emitiu uma nota de repúdio à atitude do parlamentar e diz que se trata de crime. No primeiro vídeo ele incentiva a população a fazer gato de energia. "Descobrimos que a Energisa está fazendo o seu próprio gato, ela está fraudando os balanços para justificar o aumento nas contas de luz", diz. Ele afirma ainda que um novo aumento na conta de energia já teria sido aprovado. "Nós que pagamos uma das contas mais caras do país mesmo exportando energia, mas isso não ficar assim", diz o parlamentar, no vídeo. Na outra publicação, Faissal fala sobre os lucros da empresa. De acordo com ele, em 2017, a Energisa lucrou R$ 4,5 milhões e que neste ano houve reajuste. Em 2018, o lucro da empresa subiu para R$ 426 milhões e bateu o recorde em 2020, com R$ 678 milhões de lucro. "Em apenas três anos o lucro foi multiplicado em mais de 141 vezes", afirma. Em nota, a Energisa informa que repudia qualquer tipo de divulgação de conteúdo que incentive a prática de crimes e coloque em risco a vida das pessoas. "Estimular o furto de energia, conhecido popularmente como gato, é uma atitude irresponsável, principalmente quando associada a acusações infundadas sobre a conduta da empresa, que tem suas demonstrações financeiras regularmente aprovadas por consultorias especializadas independentes e publicadas conforme legislação vigente", diz. Ainda de acordo com a Energisa, as ligações clandestinas também comprometem o fornecimento de energia e prejudicam todos os consumidores.

