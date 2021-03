Regional 16/03/2021 07:16 Comarca de Colíder abre seleção para profissionais de Assistência Social Está aberto o processo seletivo para credenciamento de pessoa física para atuar na área de Assistência Social na Comarca de Colíder. Os interessados podem conferir os detalhes no Edital Nº 01/2021-CA, assinado pelo juiz Maurício Alexandre Ribeiro, diretor do Foro. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 26 de março de 2021, na Central de Administração do Fórum de Colíder, e encaminhadas via internet, pelo Protocolo Administrativo Virtual, no endereço eletrônico http://pav.tjmt.jus.br , nos termos do artigo 4ºdo Provimento 6/2014/CM. Os documentos necessários, descritos no edital, também deverão ser enviados para o endereço eletrônico acima. Para o credenciamento são necessários alguns requisitos: ter sido selecionado no processo seletivo; ser maior de 21 anos; não possuir antecedentes criminais; ser bacharel em Serviço Social, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na respectiva área profissional. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca de Colíder. O prazo de validade do Processo Seletivo de que trata o edital terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, que se dará automaticamente, contado o prazo da data de sua homologação. Confira AQUI o edital na íntegra.

