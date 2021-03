Regional 16/03/2021 11:10 Reporter MT Polícia flagra troca de mensagens e prende PM que ajudava o Comando Vermelho em MT O militar Vanderlei Moreira Xavier repassava informações sobre operações da Polícia Militar para que se livrasse dos flagrantes. O policial militar Vanderlei Moreira Xavier, 34 anos, foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas, no último sábado (13), em Confresa. O militar estava repassando informações para o Comando Vermelho (CV) para que eles pudessem se safar de ações policiais. Ele estava lotado na 3ª Companhia da Polícia Militar (PM) e após ser detido foi entregue pelo comandante no 10º Comando Regional, na cidade de Vila Rica (1.259 km da Capital). O militar “caiu” após um faccionado foi preso em uma abordagem por tráfico e mostrou mensagens trocadas com o policial, no qual ele informava sobre uma ação que iria acontecer. O celular do traficante foi apreendido. Diante da situação, uma equipe se deslocou até a casa do militar e o prendeu. Em nota foi informado que “o comando do 10º CR em Vila Rica e Corregedoria Geral, com sede em Cuiabá, têm ciência e acompanham o procedimento instaurado pelo comando da unidade em Confresa para apurar a conduta do policial”. Veja nota na íntegra: O comando da 3ª Companhia de Polícia Militar de Confresa (1.160 km de Cuiabá) informa que a prisão do soldado em questão foi efetuada por uma equipe desta mesma unidade militar. A prisão ocorreu na manhã de sábado(13.03), quando, o Comandante da UPM determinou a prisão no momento em que foi informado pela equipe de serviço que em uma abordagem a um suspeito de tráfico comprovou o envio de mensagem pelo policial, via aplicativo whasapp, ao celular de um dos integrantes da organização criminosa informando sobre a ação policial com identificação e abordagem dos suspeitos por tráfico de droga. Preso em sua residência, o policial foi autuado em flagrante delito e apresentado em juízo, tendo sua prisão homologada pela autoridade judiciária. O soldado encontra-se recolhido em unidade da PM em Vila Rica, sede do 10º Comando Regional, ao qual a 3ª Cia de Confresa está vinculada administrativa e operacionalmente. Informa ainda que o comando do 10º CR em Vila Rica e Corregedoria Geral, com sede em Cuiabá, têm ciência e acompanham o procedimento instaurado pelo comando da unidade em Confresa para apurar a conduta do policial.

