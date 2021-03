Regional 17/03/2021 07:17 Câmara de Cuiabá fecha as portas durante 10 dias devido ao aumento de casos de Covid-19 As sessões continuam no formato online, nas terças e quintas-feiras, a partir das 9h Foto: Câmara de Cuiabá/ Assessoria Devido ao aumento do número de casos de Covid-19 na capital, a Mesa Diretora da Câmara de Cuiabá decidiu suspender todas as atividades presenciais pelo prazo de 10 dias. A medida começa a valer nesta quarta-feira (17), quando deve ser publicada a portaria no Diário Oficial de Contas. A decisão levou em consideração as notas recomendatórias emitidas pelo Núcleo Assistencial da Câmara como ato de prevenção ao contágio do coronavírus. Durante o período, todos os prazos dos processos administrativos ficam suspensos. Os servidores da Câmara Municipal deverão desempenhar suas atividades obrigatoriamente em regime de teletrabalho. As sessões continuam no formato online nas terças e quintas-feiras, a partir das 9h. As reuniões das comissões também serão realizadas no sistema online. Segundo a portaria, durante o período somente poderão adentrar no prédio da Câmara os servidores previamente autorizados pelo presidente. O protocolo geral funcionará apenas no sistema virtual, devendo ser utilizado o endereço: protocolo@camaracuiaba.mt.gov.br.

