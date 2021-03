Tráfego na BR-364, em Rondonópolis, será interditado nesta quinta-feira para instalação de passarela

Fechamento da pista principal da rodovia ocorrerá entre as 22h e 24h; operação completa será das 19h às 3h

Para dar continuidade às atividades de construção da passarela para passagem de pedestre em Rondonópolis, o tráfego será totalmente interditado na BR-364, entre a região conhecida como ‘Trevão’ (km 119 da BR-163) e próximo ao viaduto da Presidente Médici (km 202 da BR-364).

A interdição no fluxo de veículos e a operação de tráfego diferenciada terá início às 19h desta quinta-feira (18.03) com previsão para encerramento às 6h de sexta-feira (19.03). O bloqueio da rodovia será realizado pela Concessionária Rota do Oeste com o apoio e autorização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o cronograma de atividades elaborado pela Rota do Oeste, a pista de rolagem principal da BR-364 será TOTALMENTE INTERDITADA entre 0h e 3h, podendo ocorrer alterações no período de acordo com as condições operacionais e climáticas. Entre 19h e 6h, somente a via marginal sul (sentido Cuiabá / Rondonópolis) contará com interdição total do fluxo de veículos para posicionamento do guindaste e, posteriormente, desmobilização dos equipamentos.

O fechamento total da rodovia e da via marginal é necessário para garantir a segurança dos usuários da BR-364 e de todos que vão trabalhar nesta operação, que envolve equipamentos pesados para içamento e posicionamento da estrutura metálica que tem 40,55 metros de comprimento e pesa quase 26 toneladas.

Alertas e retornos – A data e horários foram escolhidos de forma estratégica, sempre com foco no menor impacto possível ao usuário da rodovia. Ainda assim, para minimizar eventuais transtornos que o fechamento da rodovia possa vir a provocar, a Rota do Oeste faz alertas em dois pontos estratégicos do trecho sob concessão: no km 119 da BR-163 e no km 202 da BR-364, possibilitando aos motoristas que façam retornos e não fiquem parados desnecessariamente na pista.

0800 – Para informações atualizadas sobre o movimento nas rodovias e as condições de tráfego, os usuários podem entrar em contato pelo 0800 065 0163 da Rota do Oeste. O setor funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sempre com informações atualizadas.

Cronograma