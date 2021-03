Regional 17/03/2021 16:36 Adriano Silva/Concursos no Brasil Prefeitura de Carlinda divulga seletivo para contratar farmacêutico A Prefeitura de Carlinda anunciou o edital nº 001/2021 visando preencher uma vaga para Farmacêutico. O profissional contratado por meio do processo seletivo Prefeitura de Carlinda será lotado na Secretaria Municipal de Saúde e terá remuneração de R$ 2.812,33 para atuação em jornada de 40 horas semanais. A contratação temporária será pelo período de um ano. As inscrições serão realizadas entre os dias 30 de março e 08 de abril de 2021, das 08h às 10h30 e das 13h30 às 16h. Basta comparecer na Secretaria Municipal de Educação* e entregar os seguintes documentos (originais e cópias): RG;

CPF;

Carteira de registro no CRF - Conselho Regional de Farmácia;

Documentação comprobatória dos requisitos da vaga e dos títulos/experiência profissional para concorrer na prova de títulos.

*A Secretaria Municipal de Educação está localizada na Avenida Antônio Castilho, n° 169 - Centro de Eventos “Jayme Veríssimo de Campos Júnior”. Além dos documentos acima, o candidato deverá apresentar a ficha de inscrição/pontuação preenchida sem rasuras (modelo está disponível no Anexo III do edital). Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Processo seletivo Prefeitura de Carlinda terá duas etapas Os candidatos da seleção serão avaliados por meio de prova de títulos, etapa de caráter classificatório, e por prova escrita, que possui caráter classificatório e eliminatório. Prova escrita Será realizada na data provável de 17 de abril de 2021, das 08h às 12h, na Escola Municipal Manoel Bandeira, que fica na Rua das Maravilhas, s/n°, Carlinda - MT. Essa prova valerá até 60 pontos e será composta por 25 questões objetivas e 5 questões descritivas. As questões objetivas serão distribuídas da seguinte forma: 06 questões de Conhecimentos Específicos;

03 questões de Atualidades;

04 questões de Língua Portuguesa;

03 questões de Matemática;

02 questões de História;

02 questões de Geografia.

