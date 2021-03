Regional 18/03/2021 06:20 Jovem com várias passagens e envolvido em roubos em Jaciara é preso por tráfico de drogas em Juína Um jovem com diversas passagens pela Polícia teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (17.03) em ação dos policiais da Delegacia de Juína. O suspeito, de 19 anos, foi flagrado em posse de porções de maconha e apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes, sendo também autuado em flagrante por tráfico de drogas. Identificado como criminoso contumaz, o suspeito é apontado como o autor de três roubos a mão armada ocorridos no município de Jaciara e estava com o mandado de prisão em aberto decretado pela Justiça pela autoria dos crimes. A prisão do foragido ocorreu após a equipe da Polícia Civil receber diversas denúncias sobre uma residência no bairro módulo 06 que estaria sendo utilizada para o comércio de entorpecentes. Segundo as informações, o morador teria vindo da cidade de Jaciara para atuar com o tráfico de drogas em Juína. Com base nas informações, os policiais passaram a monitorar a região conseguindo identificar a residência com movimentação suspeita, típica de ponto de venda de drogas, com constante entrada e saída de pessoas rapidamente do local. Durante o trabalho de monitoramento, os policiais conseguiram identificar o morador da residência, como um suspeito com várias passagens anteriores em Jaciara e que estava com a ordem de prisão expedida pela 3ª Vara Criminal do município pelo crime de roubo. A ordem de prisão foi decretada com base nas investigações da Polícia Civil de Jaciara que identificaram o suspeito como autor de três roubos ocorridos no mesmo dia, sendo um deles em uma restaurante e os outros dois em postos de combustíveis. Nesta quarta-feira (17), os policiais flagraram o momento em que o suspeito saía de sua residência e realizaram a sua abordagem. Com ele, os policiais apreenderam uma porção de maconha que estava no seu bolso. Questionado, o suspeito confessou que havia mais drogas em um vaso de plantas na área externa da residência, onde foram apreendidas mais três porções grandes da mesma substância. No interior da residência, os policiais encontraram outra porção de maconha, uma carcaça de balança de precisão e material utilizado para embalo da droga. Diante das evidências, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Juína e após ser interrogado foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, além de serem tomadas as providências de praxe para o cumprimento do mandado de prisão. Segundo o delegado regional de Juína, Carlos Francisco Moraes, apesar da pouca idade, o suspeito já possui vários antecedentes criminais e tem passagens pelos crimes de roubo a mão armada, violação de domicílio, tráfico de drogas e associação para o tráfico e direção perigosa. "Após a prática dos crimes em Jaciara, o suspeito foragiu para Juína com intuito de fugir da prisão e continuar atuando com práticas criminosas", explicou o delegado

Voltar + Regional