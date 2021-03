Regional 18/03/2021 06:25 Polícias Militar e Civil apreendem R$ 260 mil de origem suspeita com ex-delegado já condenado por tráfico em MT Foto: Divulgação - PJC Uma operação conjunta das policias Militar e Civil de Caratinga apreendeu nesta quarta-feira (17) R$ 260 mil de origem suspeita que eram transportados por um ex-delegado de polícia com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas no Mato Grosso. O suspeito foi abordado dentro de um carro de aplicativo, no Bairro das Graças, e será alvo de investigação.Uma operação conjunta das policias Militar e Civil de Caratinga apreendeu nesta quarta-feira (17) R$ 260 mil de origem suspeita que eram transportados por um ex-delegado de polícia com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas no Mato Grosso. O suspeito foi abordado dentro de um carro de aplicativo, no Bairro das Graças, e será alvo de investigação. A operação foi montada depois que a Polícia Militar recebeu denúncia de que haveria uma transação em dinheiro de valor elevado no aeroporto de Ubaporanga. A informação foi compartilhada com a Polícia Civil e o suspeito foi previamente monitorado.

Durante a abordagem, o investigado alegou que a quantia se referia a pagamento de serviços de advocacia que havia prestado a um cliente, sem informar o nome do referido cliente. Contudo, o delegado regional Ivan Sales chama atenção para indícios de que estaria havendo uma transação com fins ilícitos. A forma como o dinheiro estava acondicionado, o valor baixo das notas e o envolvimento do suspeito com tráfico de drogas no Mato Grosso, são algumas das razões para a condução dele à delegacia. O ex-delegado foi preso em 2016 por tráfico, condenado e hoje está em livramento condicional. A polícia considera as hipóteses de lavagem de dinheiro e até compra de uma aeronave, em Caratinga, para transporte de drogas.

O suspeito também é piloto de aeronave e chegou a Caratinga no aeroporto de Ubaporanga com outros dois pilotos que também foram ouvidos na delegacia. Um deles foi denunciado à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por estar pilotando com brevê (habilitação para pilotar) suspenso devido a um acidente em que se envolveu.

Assim que foi abordado, o também advogado investigado solicitou a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, que acompanhou a condução dele.

O inquérito será aprofundado

