Regional 18/03/2021 14:03 Araguaia Notícia Três pessoas morrem em acidente entre ônibus e carro em MT Um acidente entre ônibus e um carro na rodovia MT 110, a 6 km da cidade de Campinápolis-MT, na manhã de quinta-feira (18/3), ceifou a vida de três pessoas de uma mesma família. Segundo informações da Polícia Militar, a família retornava de uma propriedade rural perto de Campinápolis sentido a cidade de Nova Xavantina onde eles têm residência.

Quando infelizmente houve a colisão do veículo Uno prata e ônibus da empresa Rio Novo. Infelizmente faleceram com o acidente o produtor rural Jair Miguel Pinto, a esposa Genecy Sousa do Nascimento e o pai dela, o sr Valdivino Ferreira do Nascimento. O condutor do ônibus relatou a PM, que estava indo no sentido contrário de Xavantina para Campinápolis quando o veículo Uno teria primeiro ido para o lado direito da pista e depois veio para o lado esquerdo colidindo de frente com ônibus, que praticamente, passou em cima do carro, causando a morte dos seus ocupantes.

Demais circunstâncias do acidente serão apuradas pela Politec e Polícia Civil que estiveram no local. O Corpo de Bombeiros esteve para retirar o corpo de uma das vítimas que ficou preso nas ferragens.

Voltar + Regional