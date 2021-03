Regional 19/03/2021 07:14 Redação I Nativa News Dupla é presa em flagrante após furto de baterias estacionárias de provedora de internet em Apiacás Foto: Divulgação Duas pessoas foram detidas em flagrante após o registro de furto de duas baterias estacionárias de uma empresa provedora de internet no município de Apiacás. O furto ocorreu no dia 15 de março, ao tomar conhecimento do caso agentes da Polícia Judiciária Civil saíram em diligencias que que resultaram imediatamente na captura dos suspeitos. Foi efetuada, ainda em flagrante, a prisão de um homem maior de idade pela prática de furto qualificado e corrupção de menores, bem como a apreensão do menor que estava na ação do furto. Conforme nota emitida pelo delegado de Polícia Civil, Antenor Júnior Pimentel Marcondes, nesta quinta-feira (18), a dupla foi reconhecida pelas imagens de monitoramento de segurança, os produtos subtraídos foram recuperados e devolvidos a empresa. O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela Polícia Civil e homologado pelo Poder Judiciário, bem como lavrado o procedimento de apuração do ato infracional.

