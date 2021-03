Regional 19/03/2021 14:45 G1MT Com hospitais lotados, prefeita de Cáceres chora e faz apelo nas redes sociais para que a população fique em casa Segundo a prefeita, nove pessoas estão aguardando na fila por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e quatro delas estão entubados. A prefeita de Cáceres, Eliene Liberado (PSB) fez um vídeo nas redes sociais pedindo para que a população do município não saia de casa devido ao aumento dos casos de Covid-19. Segundo a prefeita, nove pessoas estão aguardando na fila por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e quatro delas estão intubadas. Em todo o estado, os hospitais estão com 100% de taxa de ocupação. Em Cáceres, os 10 leitos de UTI do Hospital Regional do município estão ocupados. Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) publicado na quinta-feira (18), dos 30 leitos de enfermaria, 28 estão ocupados. A situação no município está semelhante à de junho do ano passado, quando houve o primeiro pico da doença e os hospitais também estavam lotados. No vídeo publicado pela prefeita, ela conta que acompanhou o marido dela no hospital, após ele se infectar com o vírus. Eliene presenciou pessoas agonizando tentando respirar, mas não conseguiam. Após ter visto a situação, fez um vídeo para a população pedindo ajuda. "Eu vi ali dezenas de pessoas agonizando, esperando para serem atendidas. Então eu vim aqui pedir a você que se cuide. Durante todos os dias que estive acompanhando meu marido dentro daquela unidade, é terrível ver pessoas agonizando tentando respirar e não conseguirem", conta. O decreto estadual assinado pelo governador Mauro Mendes (DEM) no dia 1° de março foi revogado, já que foi cumprido o período de 15 dias previsto pelo documento. As medidas continuam valendo até dia 4 de abril e Cáceres adotou o decreto. "Façam o isolamento, saiam de casa só se for necessário, usem a máscara seguindo todas as orientações que nós já sabemos. Por favor, são 15 dias. Temos certeza que se cada um fizer esse isolamento, vamos evitar que muitas vidas se percam. Então fica aqui o meu apelo, nos ajudem", afirma. Em Cáceres foram confirmados 6.243 casos de coronavírus e 185 mortes pela doença. Os dados são da SES, publicados nessa quinta-feira (18).

