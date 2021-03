Regional 19/03/2021 15:25 RDnews Em Lucas: Comerciantes protestam em frente a prefeitura contra medidas restritivas Um grupo de comerciantes de Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá), fez uma manifestação, na manhã desta sexta (19), em frente à prefeitura do município para pressionar o prefeito Miguel Vaz (Cidadania) pela flexibilização do decreto do governo do estado que limitou o horário de funcionamento até 19h. O objetivo do decreto é reduzir a circulação de pessoas para frear a contaminação pela Covid-10. Ele querem que o prefeito cobre do governador Mauro Mendes (DEM) o afrouxamento das medidas. Em vídeo gravado durante à caminhada nesta manhã, cerca de cem pessoas se manifestaram aos gritos de: "queremos trabalhar", enquanto seguram a bandeira do Brasil, faixas com frases de ordem e cantam o hino nacional. Nas cartolinas, escritos como "somos setenta futuros desempregados" ou "trabalho noturno também é importante". O prefeito atendeu os envolvidos, ouviu suas demandas, mas conforme informou a assessoria de imprensa, não há mais o que fazer, pois o prefeito junto ao Consórcio do Teles Pires solicitou por meio de carta a flexibilização - mas o decreto é impositivo. Segundo entrevista dada por uma das manifestantes por via de uma live realizada pelo portal Cenário MT, Gleice, a intenção deste movimento nosso é mostrar para os políticos que o comércio também emprega. "O comércio é forte, ontem fizemos um ano que estamos sofrendo com às consequencias da pandemia no sentido de horário de trabalho. Estamos pendindo apenas um pouco mais de horas para trabalhar, não para sermos como antes, sabemos da nova realidade do nosso país", pontua.Lucas do Rio Verde está entre as cidades com maior número de contaminados, sendo 9.882. Até o momento, foram 282.595 mortes em Mato Grosso e a taxa de ocupação das UTI's é de 97,10%. Em relação a vacina, são apenas 3,4% da população vacinados com a primeira e segunda dose e 1,5%.

