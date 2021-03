Regional 20/03/2021 07:09 Djeferson Kronbauer/PowerMix Motorista morre carbonizado em acidente entre três veículos na BR-163 em Lucas do Rio Verde Foto: Terra MT Digital Três veículos se envolveram em um grave acidente na noite de ontem sexta-feira (19), por volta das 20h20, no Km 676 da BR-163, cerca de 20 km de Lucas do Rio Verde. Os veículos envolvidos são uma caminhonete Mitsubishi, um VW Voyage e uma carreta, segundo informações, a caminhonete e o Voyage seguiam sentido Lucas do Rio Verde e a carreta no sentido contrário. O condutor do Voyage teria tentado realizar uma ultrapassagem em alta velocidade, não conseguiu e acabou colidindo com a traseira da caminhonete, que acabou saindo da pista e vindo a capotar. Na caminhonete viajavam três pessoas, sendo dois adultos, que foram socorridos pela equipe da Rota do Oeste e encaminhados ao Hospital São Lucas, e uma criança que saiu ilesa. Já o condutor do Voyage que seguia sozinho, sentido Lucas do Rio Verde, após colidir com a caminhonete, o veículo rodou na pista e colidiu contra uma carreta que seguia no sentido contrário. Diante da colisão a carreta tombou e o Voyage acabou pegando fogo. No momento em que populares tentavam abrir a porta para retirar o motorista do Voyage, foram surpreendidos pelo fogo que acabou consumindo todo o veículo. O motorista da carreta Volvo não teve ferimentos e assinou termo de recusa de encaminhamento médico. O Corpo de Bombeiros e as equipes da Rota do Oeste atenderam a ocorrência. Devido o óbito, a Perícia Oficial e Identificação Técnica POLITEC de Sorriso foi acionada e é aguardada no local. As equipes operacionais da Rota do Oeste realizaram a sinalização para operação de tráfego em sistema de 'Pare e Siga'.

