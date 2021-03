Regional 20/03/2021 09:48 Só Notícias/Luan Cordeiro Prefeito proíbe consumo de bebidas alcoólicas em mercados e permanência em locais públicos em Nova Mutum foto: assessoria/arquivo O prefeito Leandro Félix (PSL) baixou, há pouco, decreto com medidas de prevenção ao Coronavírus. Entre as novas restrições, está a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em supermercados, mercados, mercearias e açougues. As medidas tem vigência até 4 de abril. Também é proibida a permanência de pessoas em locais públicos, tais como parques, praças, lagos, assim como também o consumo de bebidas, com intuito de reduzir o índice de contágio da doença. Nas distribuidoras de bebidas, também não é autorizado o consumo no local. Além disso, nos supermercados, mercados, mercearias, açougues e congêneres, fica limitada a quantidade de 15 pessoas por checkout (caixa ativo), sendo limitado o ingresso de clientes no estabelecimento de acordo com a quantidade de caixas operantes. Por exemplo, se forem 10 caixas, 150 pessoas podem estar na unidade. As demais medidas, como funcionamento do comércio até às 19h, de segunda a sexta-feiras, com toque de recolher a partir das 21h seguem, conforme determinado por decreto do governo estadual. Aos sábados, as atividades consideradas não essenciais funcionam até o meio-dia. Restaurantes foram liberados a funcionar sábados e domingos até as 14h. Os supermercados até às 19h no sábado. Anteriormente, o prefeito Leandro Félix chegou a anunciar decreto que permitia que atividade comercial a funcionar das 5h às 20h30. Alguns dias depois, recebeu a notificação recomendatória Procuradoria Geral de Justiça e revogou dispositivos. Desde o início da pandemia, Nova Mutum registrou 5.513 casos confirmados. Destes, 5.166 já estão recuperados, 10 internados em Unidades de Terapia Intensiva e 64 morreram.

