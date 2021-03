Regional 21/03/2021 09:14 Eliza Gund I Nativa News PARANAÍTA: Carreta da ré em balsa e vagão carregado de arroz cai no Rio Teles Pires Foto: Internauta O segundo vagão do caminhão bitrem ficou submerso nas águas do rio Teles Pires na noite de ontem (20). O acidente aconteceu em cima da balsa durante a travessia. O segundo vagão do caminhão bitrem ficou submerso nas águas do rio Teles Pires na noite de ontem (20). O acidente aconteceu em cima da balsa durante a travessia.

O acidente foi registrado na Balsa do Cajueiro, conforme relatos em um vídeo enviado a redação do site Nativa News, após a balsa ter saído, foi solicitado ao condutor do bitrem que recuasse um pouco. Utilizando a marcha ré, o condutor acabou recuando demais, quebrando a contenção e afundando a julieta que estava carregada com arroz.

Na manhã deste domingo (21) a balsa permanece interditada, homens trabalham na tentativa de retirada do caminhão.

