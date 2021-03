Regional 21/03/2021 09:47 Redação I Nativa News Colider: Homem e preso após matar a ex-mulher com seis tiros. Foto: Divulgação O crime aconteceu na tarde deste sábado (20) no bairro Bom Jesus em Colíder. O homem de 43 anos após efetuar disparos contra a ex-mulher fugiu e acabou detido no município de Nova Canaã do Norte momentos após o crime. Rosilene Pereira Bezerra de 39 anos, foi assassinada com 06 tiros de revólver, pelo seu ex-marido. Segundo informações do repórter Luiz César M. Serpa, o suspeito teria chegado na casa da sua ex-mulher e descarregado o revolver na vítima, acertando pelo menos seis tiros na mesma, que acabou falecendo no local. Polícia Militar foi acionada para atender o caso, rondas foram realizadas. Investigadores da Polícia Judiciária Civil estiveram no local preservando a cena do crime e acionaram a POLITEC de Sinop. Minutos depois, a guarnição recebeu um comunicado da Polícia Militar da cidade vizinha, Nova Canaã, de que o assassino foi preso e prontamente confessou que tinha matado a mulher em Colíder. O suspeito era casado com a vítima por mais de 23 anos, da união tiveram dois filhos, e recentemente teriam se separado. Com o suspeito, os policiais aprenderam o revólver usado na ação, ele foi preso e deve responder pelo crime de Feminicídio. O corpo da vítima foi levado para o IML da cidade de Sinop, para exame de necropsia. Com informações site Colider News

