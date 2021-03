Regional 22/03/2021 06:34 tangaraemfoco.com.br Acidente com 5 motos pode ter provocado 7 mortes em Tangará Polícia Militar, Samu e Corpo de Bombeiros estão envolvidos em um grave acidente registrado na noite deste domingo em Tangará da Serra, próximo ao Distrito de Progresso. As primeiras informações dão conta que cinco motocicletas teriam se envolvido na ocorrência. Até o momento as informações repassadas à reportagem indicam que sete pessoas morreram no local, mas os órgãos de segurança ainda fazem buscas no local, com a possibilidade de mais corpos serem encontrados. “Esta esquipe de serviço foi acionada via 190 de um acidente de trânsito na MT 358 entre Tangará e Progresso envolvendo cinco motos, sendo duas de alta cilindrada e três de baixa cilindrada, até o presente horário sete mortos, com possibilidade de mais corpos estarem perdidos no matagal próximo, as viaturas estão no local para apoio necessário. Ocorrência em andamento”, informou o boletim registrado pela Polícia Militar.

