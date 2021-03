Regional 22/03/2021 08:40 Rachel Rocha, Centro América FM Médico é preso suspeito de fazer disparo durante discussão familiar em Sinop Delegado estabeleceu fiança de 45 salários mínimos, quase R$ 50 mil, mas o suspeito não pagou porque nega o crime. Foto: Visão Notícias Um médico de 29 anos foi preso no sábado (20) suspeito de ter feito um disparo para cima durante uma discussão familiar em Sinop, a 503 km de Cuiabá. O médico mora em Sorriso, a 420 km da capital, e deu o tiro após uma discussão com o pai da enteada dele. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi preso pela Polícia Militar na BR-163, na altura do bairro Alto da Glória. No veículo em que ele estava foi encontrada uma pistola e nove munições, uma delas deflagrada. Segundo a PM, eles estavam no em um lava jato, que fica na Avenida das Itaúbas, no Centro da cidade, quando durante a discussão o médico disparou para o alto com a arma de fogo. O médico foi preso e encaminhado à Polícia Civil. O delegado Sergio Ribeiro estabeleceu fiança de 45 salários mínimos, quase R$ 50 mil, mas o suspeito não pagou porque nega o crime. Ele foi encaminhado ao Presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) em Sinop.

