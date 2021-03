Regional 22/03/2021 08:44 Yuri Ramires - Gazeta Digital Homem tenta matar casal de amigos durante uma bebedeira em Nova Canaã do Norte Casal de 38 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio, na madrugada desta segunda-feira (22), durante uma bebedeira na casa de um 'amigo', no Centro de Nova Canaã do Norte. Suspeito de 44 anos foi preso bêbado com as armas do crime.

De acordo com as informações de uma das vítimas, ela estava em casa com o marido bebendo, na companhia do suspeito. Em certo ponto do dia, foram chamados para irem até a casa do amigo para continuarem a 'resenha'. Mas, já embriagados, começou uma discussão entre eles. O suspeito foi até o quarto, pegou uma faca e um facão e tentou esfaquear a esposa do amigo nas costas. Só que ele não acertou os golpes, atingindo ela apenas com a prancha das facas. Mas, o marido dela acabou sendo esfaqueado na cabeça. Ele teve um pequeno corte na região, além de um ferimento na mão. PM foi acionada e encontrou o suspeito sentado na área de casa, comendo. Ele foi preso em flagrante após confessar o crime e ainda entregou as armas usadas. Vítimas ficaram feridas, mas não necessitaram de cuidados médicos. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

