Polícia aponta que homicídio de jornalista foi premeditado e vítima teria ameaçado suspeito anteriormente

A Polícia Judiciária Civil já concluiu o inquérito sobre o assassinato do jornalista Ediney Menezes, em novembro de 2020 em Peixoto de Azevedo. As investigações apontaram que o crime foi premeditado. A vítima teria ameaçado um dos suspeitos com uma arma de fogo em uma ocasião anterior. O jornalista Ediney Menezes, 44 anos foi executado no seu veículo HB20 com três tiros na cabeça na noite do dia 16 de novembro de 2020. Os três suspeitos foram presos poucas semanas depois do crime.



Segundo a Polícia Civil, o inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte do jornalista Ediney Menezes foi concluído com indiciamento das três pessoas envolvidas. Na conclusão do documento foi representado pelos mandados de prisão dos suspeitos, os quais foram decretados pela Justiça e devidamente cumpridos, estando os três envolvidos ainda presos pela prática do crime.



Segundo as investigações, a vítima teria mostrado uma arma de fogo e ameaçado um dos suspeitos em ocasião anterior, fato que teria motivado o crime.



Através de imagens das câmeras de estabelecimentos comerciais próximos ao local do crime, foi possível visualizar uma motocicleta com duas pessoas vindo na contramão que se aproximou do veículo da vítima, momento em que o garupa efetuou os disparos.