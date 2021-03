Regional 22/03/2021 15:45 Reporter MT MT - Recém-nascido é encontrado dentro de caminhão de lixo e por pouco não é prensado O bebê foi identificado pelas testemunhas, na manhã desta segunda-feira (22), em Sapezal, após o saco rasgar durante a movimentação da pá que prensa o lixo O corpo de um recém-nascido foi encontrado dentro de um caminhão de lixo na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Jardim dos Ypês, em Sapezal (480 km da Capital). A Polícia Militar (PM) foi acionada pelos servidores da prefeitura, responsáveis pela limpeza urbana, que encontraram o cadáver da criança. Uma guarnição da PM se dirigiu para o local, constatou a veracidade da denúncia, isolou o perímetro e comunicou o fato à Delegacia de Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), responsáveis pelos procedimentos no andamento da ocorrência. Segundo as primeiras informações, a criança teria sido colocada em um saco preto e jogada no lixo. Durante a coleta no bairro, já no final da manhã desta segunda, o saco onde o bebê estava rasgou, durante a movimentação da pá que ‘prensa’ o lixo e os trabalhadores viram o recém-nascido dentro do caminhão. Por pouco o cadáver não é esmagado junto do montante de lixo coletado. Os peritos trabalham coletando evidências que ajudem a determinar as circunstâncias dos fatos e ainda a identificar o responsável por essa crueldade. Os restos mortais serão encaminhados para análise no Instituto Médico Legal (IML) do município de Campo Novo do Parecis (108 km de Sapezal). Os investigadores ouviram as testemunhas e acompanharam o trabalho da perícia. “Caso complexo, a Polícia Civil tomou conhecimento há pouco tempo. É um recém-nascido, não tem como eu afirmar o tempo de vida, mas parece uma criança bem evoluída, talvez entre os 7 ou 8 meses. A polícia vai aprofundar as investigações para chegar à autoria do crime”, relatou o Delegado Hugo Montenegro. O caso segue sob investigação.

Voltar + Regional