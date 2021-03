Regional 23/03/2021 06:14 Jacques Gosch/RdNews Ex-prefeito de Juara morre em acidente O ex-prefeito de Juara, Edson Piovesan, de 70 anos, morreu ontem segunda (22), vítima de acidente ocorrido em Castelo dos Sonhos, no Pará, região na qual ele tem propriedades rurais. Piovesan estava sozinho em sua caminhonete. Informações preliminares indicam que ele teria perdido o controle da direção do veículo e colidido contra uma árvore. Piovesan foi eleito prefeito de Juara em 2013, em eleição suplementar, ficando no cargo até 2016. Na vida pública, também foi presidente da Associação dos Criadores do Vale do Arinos (Acrivale). Ele deixa esposa e seis filhos e netos. Pioneiro do município, além da pecuária, Piovesan também atuou no setor madeireiro e na agricultura O prefeito Carlos Sirena decretou luto oficial por 3 dias em Juara. “Edson Miguel Piovesan deixa um legado e seu modelo de administração pública permanecerá e servirá de inspiração aos homens de bem, sendo exemplo de integridade e dedicação”, diz nota divulgada pela prefeitura.

