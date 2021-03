Regional 23/03/2021 07:11 Julie Correia, G1 MT Em MT, PF protesta contra PEC que prioriza reeducandos na vacinação contra a Covid-19 Categoria alega que segurança pública tem a mesma importância que outras profissões. Foto: Assessoria A polícia federal de Mato Grosso (PF-MT) protestaram na tarde desta segunda-feira (22) contra a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Emergencial, do governo federal. A mobilização de hoje em frente a sede da PF, atendeu a uma convocação em nível nacional. Essa foi uma tentativa de chamar a atenção do governo para o problema que a PEC vai trazer às forças de segurança pública. A manifestação de hoje foi para tentar conscientizar o governo sobre a prioridade da vacinação dos agentes contra a covid-19. O diretor de comunicaçao do SINPEF (Sindicato dos Policiais Federais do Estado de MT), Paulo Gomes, disse que a categoria tem a mesma importância que outras profissões. O principal ponto questionado é o de profissionais da segurança pública estarem atrás de reeducandos, na lista preferencial do Ministério da Saúde. Para o diretor, o governo precisa entender que os três pilares principais são educação, saúde e Segurança Pública. "Tem que ter uma condição de trabalho melhor para saúde para poder trabalhar e salvar vidas. Valorizar um professor vacinando, valorizar a segurança pública que continua no combate ao crime", reclama. Outra pauta levantada está relacionada a risco dos salários dos servidores ficarem congelados por muito tempo.

Voltar + Regional